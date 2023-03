Сегодня 27 марта: какой праздник и день в истории

27 марта 1964 года произошло второе по масштабам землетрясение за все время наблюдений, а в 1977 году — величайшая катастрофа в истории гражданской авиации. В 2022 году на Харьковщине в этот день заявили о похищении российскими оккупантами мэра Балаклеи.

Праздники и памятные даты 27 марта

27 марта в Украине – День нефролога.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день театра, а также это — Международный день виски.

27 марта в истории

27 марта 1664 года был казнен бывший гетман Украины Иван Выговский.

Выговский был «правой рукой» Богдана Хмельницкого. И это несмотря на то, что в начале Хмельнитчины (в битве под Желтыми водами) воевал на стороне поляков. Но Хмельницкий выкупил его из татарского плена. С этого момента Выговский был рядом с гетманом, получил должность генерального писаря, впоследствии сформировал и возглавил казацкое правительство. После смерти Хмельницкого стал регентом при его малолетнем сыне Юрии. А впоследствии избран новым гетманом до времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого.

Выговский шел в противоположном направлении тому, которое в свое время избрал Хмельницкий. Он решился на союз с поляками и подписал Гадячский договор. По нему Гетманщина становилась федеральной частью Речи Посполитой – Великим княжеством Руским. Выговский даже закрепил успех отхода от Московии, разбив войско московитов под Конотопом. Однако со временем гетман потерял поддержку окружения – из-за Гадячского договора, и в 1659 году передал булаву младшему Хмельницкому. После этого бывший гетман выехал в Речь Посполитую – на Волынь, и стал там сенатором и Киевским воеводой. На казачьих землях тем временем разворачивалась Руина. Гетманщина раскололась по Днепру – на Правобережную и Левобережную. Хмельницкий отказался быть гетманом и ушел в монастырь. В этот момент Выговский попытался вернуть власть, но казаки избрали его конкурента – Павла Тетерю. Тетеря, как и Выговский, был сторонником союза с Речью Посполитой. Возможно, это послужило причиной того, что, проиграв выборы, Выговский решил поддержать антипольское восстание на Правобережье. И хотя он делал это не публично, его арестовали, лишили всех прав и привилегий, а затем расстреляли – без суда и следствия и даже без королевского ведома.

27 марта 1911 года родился Михаил Сорока – активист ОУН и организатор восстаний в советских концлагерях (в частности, Кенгирского восстания).

Сорока стал членом «Пласта», а затем ОУН еще во время учебы в Тернопольской гимназии. Впервые был осужден еще польским правительством – на пять лет. В тюрьме познакомился с будущей женой – также политзаключенной Екатериной Зарицкой. В 1940-м они поженились, но прожили вместе только четыре месяца, ведь вскоре обоих арестовали советские спецслужбы – за причастность к ОУН. В тюрьме в 1941 году Екатерина родила их сына Богдана, которого передала на воспитание родителям. С отцом Богдан был почти не знаком. Ведь Михаил Сорока из ссылки переходил в ссылку. Отбыв 8 лет ГУЛАГа, он на короткое время вернулся во Львов и в 1949 году возобновил связь с главнокомандующим УПА Романом Шухевичем. Но деятеля снова арестовали и отправили в ссылку в Красноярский край. Там он создал организацию «ОУН-Север», за что получил еще 25 лет лагерей. В 1954 году был одним из руководителей Кенгирского восстания заключенных. С начала 1960-х годов находился в мордовских концлагерях. Умер от инфаркта во время прогулки 16 июня 1971 года. Жена Сороки Екатерина Зарицкая отбыла 25 лет заключения и пережила мужа – она скончалась 29 августа 1986 года.

27 марта 1964 года произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское.

Первый толчок имел мощность 9,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение повлекло за собой существенные изменения в геологии Аляски. В частности, остров Латуш сдвинулся на 18 м к югу, остров Кадьяк поднялся из воды на 15 м. Был полностью уничтожен город Портаж, который оказался на три метра ниже уровня моря. Однако, благодаря незначительной густоте населения, на Аляске погибли только 9 человек. Но этим дело не ограничилось. Далее пришло несколько чрезвычайных волн цунами. Первая из них в высоту достигала 67 метров. Из-за цунами на Аляске, а также в Канаде и на западном побережье США погибли 122 человека.

27 марта 1968 года погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. Летчик разбился в авиакатастрофе во Владимирской области РСФСР. Вместе с ним погиб летчик-испытатель Владимир Серегин.

27 марта 1977 года произошла крупнейшая катастрофа в истории гражданской авиации. В этот день в аэропорту Лос-Родеос на острове Тенерифе (Канарские острова) столкнулись два пассажирских самолета.

В результате погибли 583 человека. К трагедии привела цепочка непредсказуемых событий. Первое из них – теракт в крупнейшем аэропорту Канаров – Лас-Пальмас. В зале ожидания взорвали бомбу, погибших не было, но руководство аэропорта решило «перестраховаться» на случай возможных повторных взрывов. Некоторое время аэропорт не принимал самолеты. В результате перегрузка произошла в Лос-Родеос. Причин дальнейшей трагедии было сразу несколько: плохая видимость из-за тумана, недоразумения между диспетчером и экипажами самолетов (один неправильно понял, на какую дорожку рулить, другой решил, что ему разрешен взлет), проблемы со связью в самый ответственный момент. Все это в комплексе привело к тому, что Boeing KLM начал взлет, когда на взлетной полосе находился другой Boeing – компании Pan Am. Встречный самолет заметили, когда ничего уже невозможно было сделать, экипаж попытался «перелететь» преграду. Нос и передняя стойка шасси не задели самолет Pan Am, но основные опоры и двигатели ударили по фюзеляжу. В результате Boeing KLM упал, опрокинулся и загорелся. Загорелся и самолет Pan Am. Из первого самолета не спасся никто – все 234 пассажира и 14 членов экипажа погибли. Из самолета Pan Am смог выбраться 61 человек, из которых часть экипажа – командир, второй пилот и бортинженер. Погибли 326 пассажиров и 9 членов экипажа.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. Крым и Севастополь признали неотъемлемыми частями Украины 100 стран-членов ООН из 194. Против резолюции проголосовали 11 стран, 58 воздержались, остальные не участвовали в голосовании.

27 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов и областная прокуратура заявили о похищении накануне оккупантами мэра Балаклеи Ивана Столбового и нескольких сотрудников горсовета. Позже выяснится, что мэр перешел на сторону врага.

Церковный праздник 27 марта

27 марта христиане чтят память преподобного Венедикта. Он был основателем западного монашеского ордена бенедиктинцев. Учился в Риме, но пораженный тамошней аморальностью, уехал из города и поселился при церкви святого апостола Петра в селе Эффеди. А потом пошел в горы, где принял монашеский постриг. Три года жил в полном одиночестве. Вскоре возле него стали собираться люди, стремившиеся жить под его руководством. Число учеников настолько возросло, что святой разделил их на двенадцать общин. Каждая состояла из 12 монахов и составляла отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников. Правила были очень суровыми. В дальнейшем Венедикт основал Монте-Кассинский монастырь и написал устав, который впоследствии был принят во многих западных монастырях. Устав предусматривал для иноков полный отказ от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшие же монахи должны заниматься обучением младших и переписывать древние рукописи. Венедикт предсказал свою кончину, умер мирно.

Народные приметы

Услышать 27 марта гром – к плодородному лету.

Если день морозный, то холодно будет еще неделю.

Туман в этот день предвещает непогожее лето.

Что нельзя делать

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы.

Нельзя ругаться.