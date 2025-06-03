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БпЛА попал по базе в Балаклее, где были дорожники: машинист погиб

Общество 16:49   03.06.2025
Виктория Яковенко
БпЛА попал по базе в Балаклее, где были дорожники: машинист погиб Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Ночью в результате удара вражеского дрона в Харьковской области погиб работник подрядной организации, которая ремонтирует прифронтовые дороги. Еще один сотрудник получил ранения.

«В ночь на вторник, во время обстрела Балаклеи, один из дронов попал в базу, где находились работники подрядной организации «Автострада», задействованные в ремонте прифронтовых дорог на Волчанском и Купянско-Лиманском направлениях. От полученных травм один из дорожников – машинист погрузчика – погиб на месте. Еще один работник получил ранения, но его жизни ничего не угрожает», – сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники отмечают, что, несмотря на постоянную опасность, продолжают работать на передовой инфраструктуре — обеспечивают транспортную доступность для военных, эвакуацию раненых и доставку гуманитарных грузов.

Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в городе Балаклея в результате обстрела погиб 31-летний мужчина, пострадал 38-летний.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в результате удара вражеского дрона в Харьковской области погиб работник подрядной организации, которая ремонтирует прифронтовые дороги. Еще один сотрудник получил ранения.".