БпЛА попал по базе в Балаклее, где были дорожники: машинист погиб
Ночью в результате удара вражеского дрона в Харьковской области погиб работник подрядной организации, которая ремонтирует прифронтовые дороги. Еще один сотрудник получил ранения.
«В ночь на вторник, во время обстрела Балаклеи, один из дронов попал в базу, где находились работники подрядной организации «Автострада», задействованные в ремонте прифронтовых дорог на Волчанском и Купянско-Лиманском направлениях. От полученных травм один из дорожников – машинист погрузчика – погиб на месте. Еще один работник получил ранения, но его жизни ничего не угрожает», – сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники отмечают, что, несмотря на постоянную опасность, продолжают работать на передовой инфраструктуре — обеспечивают транспортную доступность для военных, эвакуацию раненых и доставку гуманитарных грузов.
Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в городе Балаклея в результате обстрела погиб 31-летний мужчина, пострадал 38-летний.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, БПЛА, дорожники, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в результате удара вражеского дрона в Харьковской области погиб работник подрядной организации, которая ремонтирует прифронтовые дороги. Еще один сотрудник получил ранения.".