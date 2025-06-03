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«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов

Происшествия 13:03   03.06.2025
Виктория Яковенко
«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов Фото: militaryarms

О вражеском ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 13:00.

По его предварительным данным, зафиксировали «прилет» вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова – на границы города и области.

«На данную минуту информация о пострадавших не поступала», – уточнил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 13:00.".