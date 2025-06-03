«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов

О вражеском ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 13:00.

По его предварительным данным, зафиксировали «прилет» вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова – на границы города и области.

«На данную минуту информация о пострадавших не поступала», – уточнил мэр.