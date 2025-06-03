«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов
Фото: militaryarms
О вражеском ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 13:00.
По его предварительным данным, зафиксировали «прилет» вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова – на границы города и области.
«На данную минуту информация о пострадавших не поступала», – уточнил мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском ударе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 13:00.".