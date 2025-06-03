За сутки из-за обстрелов Харьковской области погибли трое людей – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.

По данным начальника ХОВА, в течение суток в регионе в результате вражеских атак погибли трое людей, еще шесть – получили ранения.

«В г. Купянск пострадали женщины 55, 60, 61 и 62 лет и 59-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской громады погибли 62-летняя и 64-летняя женщины; в г. Балаклея погиб 31-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

Также в результате обстрелов в Харьковском районе враг повредил инфраструктуру почтового отделения, В Купянском – под ударом оказались шесть домов, авто и лицей, а в Изюмском россияне атаковали три предприятия.