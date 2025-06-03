За сутки из-за обстрелов Харьковской области погибли трое людей – Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.
По данным начальника ХОВА, в течение суток в регионе в результате вражеских атак погибли трое людей, еще шесть – получили ранения.
«В г. Купянск пострадали женщины 55, 60, 61 и 62 лет и 59-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской громады погибли 62-летняя и 64-летняя женщины; в г. Балаклея погиб 31-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина», – сообщил Синегубов.
Также в результате обстрелов в Харьковском районе враг повредил инфраструктуру почтового отделения, В Купянском – под ударом оказались шесть домов, авто и лицей, а в Изюмском россияне атаковали три предприятия.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 09:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.".