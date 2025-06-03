Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб

В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах.

На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Долгенького. Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили семь штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.

Потери ВС РФ на сегодняшний день, по данным Генштаба, следующие: