Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб
В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах.
На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Долгенького. Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили семь штурмов россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай», – пишут в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.
Потери ВС РФ на сегодняшний день, по данным Генштаба, следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВС РФ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 08:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах. ".