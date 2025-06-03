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Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб

Украина 08:12   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб

В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах. 

На Харьковском направлении зафиксировали три боя в районе Волчанска и Долгенького. Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили семь штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора и Артельное.

Потери ВС РФ на сегодняшний день, по данным Генштаба, следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 3 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, а также вражеских обстрелах. ".