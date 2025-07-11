Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина

Происшествия 19:53   11.07.2025
Оксана Горун
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина

«Мне сказали никого не пропускать», — сказал, стоя рядом с истекающими кровью гражданскими под Харьковом российский военный. Отец с 9-летней дочерью погибли, а мать и 17-летний сын выжили. 

Жестокое военное преступление произошло в первые дни российского полномасштабного вторжения — 2 марта 2022 года на трассе вблизи села Дементиевка Харьковского района. Муж и жена хотели увезти детей подальше от Харькова — из села Лесное.

«Второго марта 2022 года они посадили в машину 9-летнюю дочь и 17-летнего сына, чтобы сбежать от обстрелов и вражеского наступления. Семья уже почти доехала до Дементиевки. Там были подготовлены бомбоубежище и продукты. Но по дороге наткнулись на российского военного на боевом танке. Он открыл прицельный огонь из крупнокалиберного пулемета прямо по гражданским. Находившийся за рулем отец погиб от первых выстрелов. Следующей смертельное ранение получила 9-летняя Ксения. Неуправляемый автомобиль полетел в кювет, но обстрел не прекратился. Мать смогла выбраться из салона. Дверь заклинила – женщина пыталась вытащить сына Михаила и получила ранение в спину. И даже после этого российский военный не прекратил вести огонь, стрелял, пока легковушка не загорелась», — описал события начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

машину с гражданскими расстреляли на Харьковщине - она сгорела
Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Чудом мать и сын выжили. Еще около часа они пролежали на месте трагедии с тяжелыми ранениями, у парня пуля зацепила легкие. За это время мать рассмотрела стрелявшего, а также слышала, как он обсуждал с сослуживцами свое преступление.

«Один из российских военных обращался к тому же танкисту – спрашивал, зачем тот расстрелял семью. Ответ был такой, вспоминает женщина: «Мне сказали никого не пропускать». Лицо этого танкиста она запомнила очень хорошо», — отметил Болвинов.

С места трагедии украинцев вывезли российские медики — но не помогли. Просто бросили на улице в уже оккупированных на тот момент Малых Проходах. Помощь им оказали местные жители.

Читайте также: В Харькове допросили важного свидетеля – по российскому солдату стреляли свои же

«Одна женщина забрала домой, позвала местного врача. А когда стало ясно, что дела очень плохи и нужна серьезная помощь, один из соседей решился на очень смелый шаг. На собственной машине через линию боевого столкновения он смог вывезти женщину с сыном в Дергачи и доставил их в больницу», — привел подробности главный следователь полиции Харьковщины.

Все это время следователи выясняли, кто именно расстрелял машину с гражданскими. И выяснили.  Именно свидетели помогли установить подозреваемого. Женщина, у которой оккупанты убили дочь и мужа, узнала подозреваемого по фото. Это 22-летний военнослужащий 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа. Сам он — из Белгородской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

российский танкист, убивший семью под Харьковом
Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Болвинов уточнил: «Когда он расстреливал семью из пулемета, ему было 19 лет. Родился в Читинской области, а к нам на танке приехал из российских Валуек, именно там он зарегистрирован. О подозрении в жестоком обращении с гражданскими, приведшем к смерти людей, ему сообщили заочно и будем объявлять в розыск».

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
11.07.2025, 14:10
Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото)
Ураган в Харькове: коммунальщики показали первые последствия (фото)
11.07.2025, 19:13
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, ураган, склад оружия в гараже
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, ураган, склад оружия в гараже
11.07.2025, 17:44
Разгул стихии в Харькове: ветер валит деревья и рвет провода (видео)
Разгул стихии в Харькове: ветер валит деревья и рвет провода (видео)
11.07.2025, 17:35
Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем
Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем
10.07.2025, 19:34
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина
11.07.2025, 19:53

Новости по теме:

09:00
Харьков усеян обломками дронов и бомб, погибшую опознают по ДНК — Болвинов
18:07
Десятилетний мальчик пытался повторить с 7-летней соседкой фильм для взрослых
16:23
«Сделано ради шутки» — подростки, которые зиговали в Дробицком Яру, извинились
13:26
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)
19:03
Застрелил военного в Харькове и хотел убить Синегубова — детали дела (видео)

Вы читали новость: «Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Мне сказали никого не пропускать», — сказал, стоя рядом с истекающими кровью гражданскими под Харьковом российский военный. Отец с 9-летней дочерью погибли, а мать и сын выжили".