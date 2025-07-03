Мужчина обворовывал кондиционеры в Харькове – ему грозит до 8 лет за решеткой

Полицейские поймали мужчину, который разбирал внешние блоки кондиционеров в Харькове, сообщает Нацполиция.

Чтобы найти деньги на собственные нужды, 44-летний харьковчанин, судимый с испытательным сроком, демонтировал внешние блоки сплит-систем и изымал медные детали, которые сбывал в пунктах приема металлолома.

Следователи доказали причастность фигуранта к трем фактам краж. Общий ущерб составляет более 33 тысяч гривен.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в воровстве. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.