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Мужчина обворовывал кондиционеры в Харькове – ему грозит до 8 лет за решеткой

Происшествия 21:43   03.07.2025
Оксана Якушко
Мужчина обворовывал кондиционеры в Харькове – ему грозит до 8 лет за решеткой

Полицейские поймали мужчину, который разбирал внешние блоки кондиционеров в Харькове, сообщает Нацполиция.

Чтобы найти деньги на собственные нужды, 44-летний харьковчанин, судимый с испытательным сроком, демонтировал внешние блоки сплит-систем и изымал медные детали, которые сбывал в пунктах приема металлолома.

Следователи доказали причастность фигуранта к трем фактам краж. Общий ущерб составляет более 33 тысяч гривен.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в воровстве. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 21:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили мужчину, который разбирал внешние блоки кондиционеров в Харькове, сообщает Нацполиция.".