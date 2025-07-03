Мужчина обворовывал кондиционеры в Харькове – ему грозит до 8 лет за решеткой
Полицейские поймали мужчину, который разбирал внешние блоки кондиционеров в Харькове, сообщает Нацполиция.
Чтобы найти деньги на собственные нужды, 44-летний харьковчанин, судимый с испытательным сроком, демонтировал внешние блоки сплит-систем и изымал медные детали, которые сбывал в пунктах приема металлолома.
Следователи доказали причастность фигуранта к трем фактам краж. Общий ущерб составляет более 33 тысяч гривен.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в воровстве. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воровство, кондиционер, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 21:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили мужчину, который разбирал внешние блоки кондиционеров в Харькове, сообщает Нацполиция.".