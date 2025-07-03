Бюветы с бесплатной питьевой водой устанавливают в Харькове (фото)
Фото: ХГС
Уже 29 бюветов с бесплатной питьевой водой появились в разных районах Харькова, сообщает горсовет.
Проект по установке бюветов реализует городская власть и КП «Харьковводоканал».
29 бюветов, которые появились в разных районах Харькова, это полноценные автономные пункты водоснабжения, обеспеченные резервным питанием на случай блэкаутов.
Воду в бюветы подают с централизованного водовода, она проходит многоуровневую систему доочистки и минерализуется. А специалисты санитарно-эпидемиологического контроля регулярно отбирают пробы из каждого бювета для анализа.
Проект реализуют при поддержке международных партнеров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюветы, вода, Игорь Терехов, питьевая вода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 19:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже 29 бюветов с бесплатной питьевой водой появились в разных районах Харькова, сообщает горсовет.".