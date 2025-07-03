Бюветы с бесплатной питьевой водой устанавливают в Харькове (фото)

Уже 29 бюветов с бесплатной питьевой водой появились в разных районах Харькова, сообщает горсовет.

Проект по установке бюветов реализует городская власть и КП «Харьковводоканал».

29 бюветов, которые появились в разных районах Харькова, это полноценные автономные пункты водоснабжения, обеспеченные резервным питанием на случай блэкаутов.

Воду в бюветы подают с централизованного водовода, она проходит многоуровневую систему доочистки и минерализуется. А специалисты санитарно-эпидемиологического контроля регулярно отбирают пробы из каждого бювета для анализа.

Проект реализуют при поддержке международных партнеров.