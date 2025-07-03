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Бюветы с бесплатной питьевой водой устанавливают в Харькове (фото)

Общество 19:51   03.07.2025
Оксана Якушко
Бюветы с бесплатной питьевой водой устанавливают в Харькове (фото) Фото: ХГС

Уже 29 бюветов с бесплатной питьевой водой появились в разных районах Харькова, сообщает горсовет.

Проект по установке бюветов реализует городская власть и КП «Харьковводоканал».

29 бюветов, которые появились в разных районах Харькова, это полноценные автономные пункты водоснабжения, обеспеченные резервным питанием на случай блэкаутов.

Воду в бюветы подают с централизованного водовода, она проходит многоуровневую систему доочистки и минерализуется. А специалисты санитарно-эпидемиологического контроля регулярно отбирают пробы из каждого бювета для анализа.

Проект реализуют при поддержке международных партнеров.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже 29 бюветов с бесплатной питьевой водой появились в разных районах Харькова, сообщает горсовет.".