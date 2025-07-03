Бювети з безкоштовною питною водою встановлюють у Харкові (фото)
Фото: ХМР
Вже 29 бюветів із безплатною питною водою з’явилися у різних районах Харкова, повідомляє міськрада.
Проєкт із встановлення бюветів реалізує міська влада та КП «Харківводоканал».
29 бюветів, які з’явилися у різних районах Харкова, це повноцінні автономні пункти водопостачання, забезпечені резервним харчуванням на випадок блекаутів.
Воду в бювети подають із централізованого водоводу, вона проходить багаторівневу систему доочищення та мінералізується. А спеціалісти санітарно-епідеміологічного контролю регулярно відбирають проби з кожного бювету для аналізу.
Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, бюветы, вода, питьевая вода, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 19:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже 29 бюветів із безплатною питною водою з’явилися у різних районах Харкова, повідомляє міськрада.".