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БпЛА ночью атаковали город на Харьковщине: десяток «прилетов» (видео)

Происшествия 06:58   29.05.2025
Оксана Горун
БпЛА ночью атаковали город на Харьковщине: десяток «прилетов» (видео) Фото: Anton Petrus

Ночью с 28 на 29 мая громко было в Балаклее. Подробности сообщил начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

«В результате массированной атаки на город зафиксировано 10 ударов БпЛА. Среди объектов, по которым пришлись удары, – промышленная зона города. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — написал Карабанов в 02:35 ночи.

Взрывы в городе раздавались около двух часов ночи — один за другим, сообщали местные Telegram-каналы.

«Этот обстрел является очередным подтверждением того, что россия продолжает применять террористические методы против гражданского населения Украины», — подчеркнул начальник Балаклейской ГВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 06:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 28 на 29 мая громко было в Балаклее. Подробности сообщил начальник местной ГВА Виталий Карабанов".