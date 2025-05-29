БпЛА ночью атаковали город на Харьковщине: десяток «прилетов» (видео)
Фото: Anton Petrus
Ночью с 28 на 29 мая громко было в Балаклее. Подробности сообщил начальник местной ГВА Виталий Карабанов.
«В результате массированной атаки на город зафиксировано 10 ударов БпЛА. Среди объектов, по которым пришлись удары, – промышленная зона города. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — написал Карабанов в 02:35 ночи.
Взрывы в городе раздавались около двух часов ночи — один за другим, сообщали местные Telegram-каналы.
«Этот обстрел является очередным подтверждением того, что россия продолжает применять террористические методы против гражданского населения Украины», — подчеркнул начальник Балаклейской ГВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, БПЛА, новости Харькова, прилеты, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 06:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 28 на 29 мая громко было в Балаклее. Подробности сообщил начальник местной ГВА Виталий Карабанов".