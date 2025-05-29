БпЛА ночью атаковали город на Харьковщине: десяток «прилетов» (видео)

Ночью с 28 на 29 мая громко было в Балаклее. Подробности сообщил начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

«В результате массированной атаки на город зафиксировано 10 ударов БпЛА. Среди объектов, по которым пришлись удары, – промышленная зона города. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — написал Карабанов в 02:35 ночи.

Взрывы в городе раздавались около двух часов ночи — один за другим, сообщали местные Telegram-каналы.

«Этот обстрел является очередным подтверждением того, что россия продолжает применять террористические методы против гражданского населения Украины», — подчеркнул начальник Балаклейской ГВА.