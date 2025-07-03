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Новости Харькова — главное 3 июля: как прошла ночь

Украина 08:33   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 3 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:33

Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов, повреждены дома – Синегубов

Утром 3 июля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» в Харьковской области,

«В с. Веселое Липецкой громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Шестаково Старосалтовской громады пострадал 20-летний мужчина», – пишут Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

▪️39 неуправляемых авиационных ракет;

▪️4 КАБ;

▪️11 БпЛА типа «Шахед»;

▪️4 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах повреждены частные дома и авто, добавил начальник ХОВА.

08:13

Генштаб: 25 пытались прорваться россияне на севере от Харькова

О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, проинформировал Генштаб ВСУ утром 3 июля. На севере Харьковской области было 25 боев в районе Глубокого и Волчанска. Тем временем на Купянском направлении СОУ отбили девять атак врага.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавловки», – пишут в ГШ.

По всей линии фронта в Украине шло 185 боев.

07:07

Активность беспилотников и авиации: ночные тревоги в Харькове и области

Тревогу на Харьковщине дали в 00:58 из-за беспилотника, который зафиксировали ВСУ в западной части региона.

Вскоре БпЛА начали двигаться в сторону Полтавской области.

В 03:13 прозвучал отбой, однако ненадолго. В 03:38 тревогу возобновили из-за активности вражеской авиации.

Угроза удара авиацией сохранялась до 04:10. А в 05:45 на восточном направлении вновь взлетели российские самолеты.

Отбой тревоги прозвучал в 06:34.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".