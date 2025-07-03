Систематически насиловал падчерицу: харьковчанина «посадили» на 13 лет
Иллюстративное фото, источник — volynnews.com
Приговор получил 42-летний горе-отчим. Следствие доказало, что фигурант изнасиловал падчерицу, которой на тот момент было всего 12 лет.
События происходили в Харькове в 2019 году, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, действия сексуального характера мужчина совершал систематически.
«Кроме того, отчим применял к девушке психологическое давление и угрожал расправой: периодически он клал возле себя нож», — отметили правоохранители.
В суде фигурант вину не признал, он не захотел давать объяснений, добавили в прокуратуре.
Слободской райсуд Харькова признал мужчину виновным в изнасиловании малолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему назначили 13 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 42-летний горе-отчим. Следствие доказало, что фигурант изнасиловал падчерицу, которой на тот момент было всего 12 лет.".