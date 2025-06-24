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Насиловал падчерицу и издевался над ее сестрами: подозрение жителю Харьковщины

Происшествия 17:13   24.06.2025
Елена Нагорная
Насиловал падчерицу и издевался над ее сестрами: подозрение жителю Харьковщины Фото: ГУ НП в Харьковской области

Житель Берестинского района, по данным досудебного расследования, в течение 2023-2025 годов насиловал старшую падчерицу, а в этом году совершил сексуальное насилие в отношении двух ее младших сестер.

Как сообщают в областной прокуратуре, в одном из населенных пунктов района фигурант проживал вместе с женщиной и ее тремя дочерьми.

«Летом 2023 года, воспользовавшись отсутствием людей в доме, мужчина, применив силу, изнасиловал 16-летнюю падчерицу. После этого такие факты повторялись систематически. В июне этого года он подвергал сексуальному насилию уже двух младших падчериц, которым было только 10 и 11 лет. По словам всех девочек, они боялись отчима, поэтому не могли сопротивляться и молчали о том, что он с ними делал», — говорится в материалах досудебного расследования.

49-летнему мужчине сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция призывает сообщать о случаях насилия над детьми в соответствующие органы. Анонимность и безопасность пострадавших гарантируют.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 17:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Берестинского района в течение 2023-2025 годов насиловал старшую падчерицу, а в этом году совершил сексуальное насилие в отношении двух ее младших сестер.".