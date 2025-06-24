Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Ґвалтував падчерку і знущався з її сестер: жителю Харківщини оголосили підозру

Події 17:13   24.06.2025
Олена Нагорна
Ґвалтував падчерку і знущався з її сестер: жителю Харківщини оголосили підозру Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Житель Берестинського району, за даними досудового розслідування, протягом 2023-2025 років ґвалтував старшу падчерку, а цьогоріч вчинив сексуальне насильство щодо двох її молодших сестер.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, в одному з населених пунктів району фігурант проживав разом із жінкою та її трьома доньками.

“Влітку 2023 року, скориставшись відсутністю людей у будинку, чоловік, застосувавши силу, зґвалтував 16-річну падчерку.  Після цього такі факти повторялись систематично. У червні цього року він піддавав сексуальному насильству вже двох молодших падчерок, яким було тільки 10 та 11 років. За словами всіх дівчат, вони боялись вітчима, тому не могли чинити супротив та мовчали про те, що він з ними робив”, – йдеться в матеріалах досудового розслідування.

49-річному чоловікові повідомили про підозру в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліція закликає повідомляти про випадки насильства над дітьми до відповідних органів. Анонімність та безпеку постраждалих гарантують.

Читайте також: Щоб жителі Харківщини не мовчали: відбулася презентація (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
26.06.2025, 14:50
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
26.06.2025, 14:23
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
26.06.2025, 13:33
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
26.06.2025, 10:15
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
26.06.2025, 13:05
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2025, 06:00

Новини за темою:

13:33
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
12:35
Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці
22:16
Новини Харкова – головне за 25 червня: теракт, Терехов просить преференцій
22:12
«Результат ми вже побачили» – Терехов про перерахування коштів на ППО Харкова
21:31
Кинув гранату в таксі на Великдень у Харкові, водій лишився без ніг – вирок

Ви читали новину: «Ґвалтував падчерку і знущався з її сестер: жителю Харківщини оголосили підозру»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Берестинського району протягом 2023-2025 років ґвалтував старшу падчерку, а цьогоріч вчинив сексуальне насильство щодо двох її молодших сестер.".