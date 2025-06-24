Ґвалтував падчерку і знущався з її сестер: жителю Харківщини оголосили підозру
Житель Берестинського району, за даними досудового розслідування, протягом 2023-2025 років ґвалтував старшу падчерку, а цьогоріч вчинив сексуальне насильство щодо двох її молодших сестер.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, в одному з населених пунктів району фігурант проживав разом із жінкою та її трьома доньками.
“Влітку 2023 року, скориставшись відсутністю людей у будинку, чоловік, застосувавши силу, зґвалтував 16-річну падчерку. Після цього такі факти повторялись систематично. У червні цього року він піддавав сексуальному насильству вже двох молодших падчерок, яким було тільки 10 та 11 років. За словами всіх дівчат, вони боялись вітчима, тому не могли чинити супротив та мовчали про те, що він з ними робив”, – йдеться в матеріалах досудового розслідування.
49-річному чоловікові повідомили про підозру в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Поліція закликає повідомляти про випадки насильства над дітьми до відповідних органів. Анонімність та безпеку постраждалих гарантують.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Берестинського району протягом 2023-2025 років ґвалтував старшу падчерку, а цьогоріч вчинив сексуальне насильство щодо двох її молодших сестер.".