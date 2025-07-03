Систематично ґвалтував падчерку: харків’янина «посадили» на 13 років
Ілюстративне фото, джерело – volynnews.com
Вирок отримав 42-річний горе-вітчим. Слідство довело, що фігурант зґвалтував падчерку, якій на той момент було лише 12 років.
Події відбувалися у Харкові в 2019 році, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, дії сексуального характеру чоловік вчиняв систематично.
«Крім того, вітчим застосовував до дівчини психологічний тиск та погрожував розправою: періодично він клав біля себе ніж», – зазначили правоохоронці.
У суді фігурант провину не визнав, він не захотів давати жодних пояснень, додали в прокуратурі.
Слобідський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому призначили 13 років тюрми.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 42-річний горе-вітчим. Слідство довело, що фігурант зґвалтував падчерку, якій на той момент було лише 12 років.".