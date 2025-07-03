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Новини Харкова — головне 3 липня: як минула ніч

Україна 08:33   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 3 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:33

Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли, пошкоджені дома – Синєгубов

Вранці 3 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” у Харківській області.

“У с. Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 20-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині прилетіло:

▪️39 некерованих авіаційних ракет;

▪️4 КАБ;

▪️11 БпЛА типу «Шахед»;

▪️4 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському, Куп’янському та Богодухівському районах пошкоджені приватні будинки та авто, додав начальник ХОВА.

08:13

Генштаб: 25 намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, поінформував Генштаб ЗСУ вранці 3 липня. На півночі Харківської області було 25 боїв у районі Глибокого та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ відбили дев’ять атак ворога.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки”, – пишуть у ГШ.

По всій лінії фронту в Україні тривали 185 боїв.

07:07

Активність безпілотників та авіації: нічні тривоги в Харкові та області

Тривогу на Харківщині дали о 00:58 через БпЛА, який зафіксували ЗСУ у західній частині регіону.

Незабаром безпілотники почали рухатися в бік Полтавської області.

О 03:13 пролунав відбій, проте ненадовго. О 03:38 тривогу відновили через активність ворожої авіації.

Загроза удару авіацією зберігалася до 4:10. А о 05:45 на східному напрямку знову злетіли російські літаки.

Відбій тривоги пролунав о 06:34.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".