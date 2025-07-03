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НП на Харківщині: чоловік приніс додому знайдений боєприпас, а він вибухнув

Події 12:10   03.07.2025
Вікторія Яковенко
НП на Харківщині: чоловік приніс додому знайдений боєприпас, а він вибухнув Фото: ukrinform.ua

В Ізюмському районі чоловік отримав поранення внаслідок вибуху боєприпасу.

Інцидент стався 3 липня у селі Вишневе, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Чоловік 1969 року народження знайшов у полі вибухонебезпечний предмет та приніс його додому.

«Під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалий отримав травми. Обставини події з’ясовують правоохоронці», – розповіли рятувальники.

У ДСНС вкотре закликають жителів ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів, а тим більше не переміщувати їх.

«У разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте за номером 101 або 102. Бережіть себе!», – звернулись рятувальники.

Нагадаємо, раніше двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета у селі Ставище, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, здетонував невідомий предмет, який хлопчики знайшли біля двору.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі чоловік отримав поранення внаслідок вибуху боєприпасу.".