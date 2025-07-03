У вогні знайшли тіло чоловіка: смертельна пожежа у Холодногірському районі

Усього за добу рятувальники облуправління ДСНС у Харківській області ліквідували 16 загорянь. Одна пожежа сталася через російські обстріли.

Вранці 2 липня у селі Руські Тишки “прилетіло” по приватному будинку. На момент прибуття пожежників вогонь вже охопив 30 квадратних метрів. Займання, пишуть у пресслужбі ДСНС, оперативно ліквідували, обійшлося без постраждалих.

А ось у Холодногірському районі Харкова напередодні увечері сталася смертельна пожежа.

“О 17:51 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Ташкентська Холодногірського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили, що в кімнаті горіли домашні речі та меблі на площі 20 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20:15”, – уточнили рятувальники.

Причину займання наразі встановлюють.