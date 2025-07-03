У вогні знайшли тіло чоловіка: смертельна пожежа у Холодногірському районі
Усього за добу рятувальники облуправління ДСНС у Харківській області ліквідували 16 загорянь. Одна пожежа сталася через російські обстріли.
Вранці 2 липня у селі Руські Тишки “прилетіло” по приватному будинку. На момент прибуття пожежників вогонь вже охопив 30 квадратних метрів. Займання, пишуть у пресслужбі ДСНС, оперативно ліквідували, обійшлося без постраждалих.
А ось у Холодногірському районі Харкова напередодні увечері сталася смертельна пожежа.
“О 17:51 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Ташкентська Холодногірського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники виявили, що в кімнаті горіли домашні речі та меблі на площі 20 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20:15”, – уточнили рятувальники.
Причину займання наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 09:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники облуправління ДСНС у Харківській області ліквідували 16 загорянь. Одна пожежа сталася через російські обстріли.".