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В огне нашли тело мужчины: смертельный пожар в Холодногорском районе Харькова

Украина 09:01   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
В огне нашли тело мужчины: смертельный пожар в Холодногорском районе Харькова

Всего за сутки спасатели облуправления ГСЧС в Харьковской области ликвидировали 16 возгораний. Один пожар произошел  из-за российских обстрелов.

Утром 2 июля в селе Русские Тишки «прилетело» по частному дому. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил 30 квадратных метров. Возгорание, пишут в пресс-службе ГСЧС, оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших.

А вот в Холодногорском районе Харькова накануне вечером произошел смертельный пожар.

«В 17:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ташкентская Холодногорского района города. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что в комнате горели домашние вещи и мебель на площади 20 м. кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:15», – уточнили спасатели.

Причину возгорания на данный момент устанавливают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели облуправления ГСЧС в Харьковской области ликвидировали 16 возгораний. Один пожар произошел  из-за российских обстрелов.".