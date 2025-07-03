В огне нашли тело мужчины: смертельный пожар в Холодногорском районе Харькова
Всего за сутки спасатели облуправления ГСЧС в Харьковской области ликвидировали 16 возгораний. Один пожар произошел из-за российских обстрелов.
Утром 2 июля в селе Русские Тишки «прилетело» по частному дому. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил 30 квадратных метров. Возгорание, пишут в пресс-службе ГСЧС, оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших.
А вот в Холодногорском районе Харькова накануне вечером произошел смертельный пожар.
«В 17:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ташкентская Холодногорского района города. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что в комнате горели домашние вещи и мебель на площади 20 м. кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:15», – уточнили спасатели.
Причину возгорания на данный момент устанавливают.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: возгорание, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 09:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели облуправления ГСЧС в Харьковской области ликвидировали 16 возгораний. Один пожар произошел из-за российских обстрелов.".