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Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов, повреждены дома – Синегубов

Происшествия 08:30   03.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов, повреждены дома – Синегубов Фото: ХОВА

Утром 3 июля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» в Харьковской области.

«В с. Веселое Липецкой громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Шестаково Старосалтовской громады пострадал 20-летний мужчина», – пишет Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

▪️39 неуправляемых авиационных ракет;

▪️4 КАБ;

▪️11 БпЛА типа «Шахед»;

▪️4 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах повреждены частные дома и авто, добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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03.07.2025, 08:30

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 июля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» в Харьковской области,".