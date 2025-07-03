Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов, повреждены дома – Синегубов

Утром 3 июля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» в Харьковской области.

«В с. Веселое Липецкой громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Шестаково Старосалтовской громады пострадал 20-летний мужчина», – пишет Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

▪️39 неуправляемых авиационных ракет;

▪️4 КАБ;

▪️11 БпЛА типа «Шахед»;

▪️4 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах повреждены частные дома и авто, добавил начальник ХОВА.