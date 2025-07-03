Двое людей ранены на Харьковщине из-за обстрелов, повреждены дома – Синегубов
Фото: ХОВА
Утром 3 июля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» в Харьковской области.
«В с. Веселое Липецкой громады пострадал 64-летний мужчина; в с. Шестаково Старосалтовской громады пострадал 20-летний мужчина», – пишет Синегубов.
В течение суток по Харьковщине прилетело:
▪️39 неуправляемых авиационных ракет;
▪️4 КАБ;
▪️11 БпЛА типа «Шахед»;
▪️4 fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харьковском, Купянском и Богодуховском районах повреждены частные дома и авто, добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 июля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» в Харьковской области,".