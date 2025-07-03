Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли, пошкоджені дома – Синєгубов
Вранці 3 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” у Харківській області.
“У с. Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 20-річний чоловік”, – пише Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині прилетіло:
▪️39 некерованих авіаційних ракет;
▪️4 КАБ;
▪️11 БпЛА типу «Шахед»;
▪️4 fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харківському, Куп’янському та Богодухівському районах пошкоджені приватні будинки та авто, додав начальник ХОВА.
Читайте також: Генштаб: 25 намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли, пошкоджені дома – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” у Харківській області,".