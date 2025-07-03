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Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли, пошкоджені дома – Синєгубов

Події 08:30   03.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей поранені на Харківщині через обстріли, пошкоджені дома – Синєгубов

Вранці 3 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” у Харківській області.

“У с. Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 20-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині прилетіло:

▪️39 некерованих авіаційних ракет;

▪️4 КАБ;

▪️11 БпЛА типу «Шахед»;

▪️4 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському, Куп’янському та Богодухівському районах пошкоджені приватні будинки та авто, додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” у Харківській області,".