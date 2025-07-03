ЧП на Харьковщине: мужчина принес домой найденный боеприпас, а он взорвался
В Изюмском районе мужчина получил ранения в результате взрыва боеприпаса.
Инцидент произошел 3 июля в селе Вишневое, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Мужчина 1969 года рождения нашел в поле взрывоопасный предмет и принес его домой.
«Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Пострадавший получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители», – рассказали спасатели.
В ГСЧС в который раз призывают жителей ни в коем случае не касаться подозрительных предметов, а тем более не перемещать их.
«В случае обнаружения взрывоопасных предметов – немедленно сообщайте по номеру 101 или 102. Берегите себя!», — обратились спасатели.
Напомним, ранее двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в селе Ставище, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, сдетонировал неизвестный предмет, который мальчики нашли возле двора.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: боеприпас, взрыв, ГСЧС в Харьковской области, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе мужчина получил ранения в результате взрыва боеприпаса.".