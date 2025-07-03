ЧП на Харьковщине: мужчина принес домой найденный боеприпас, а он взорвался

В Изюмском районе мужчина получил ранения в результате взрыва боеприпаса.

Инцидент произошел 3 июля в селе Вишневое, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Мужчина 1969 года рождения нашел в поле взрывоопасный предмет и принес его домой.

«Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Пострадавший получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители», – рассказали спасатели.

В ГСЧС в который раз призывают жителей ни в коем случае не касаться подозрительных предметов, а тем более не перемещать их.

«В случае обнаружения взрывоопасных предметов – немедленно сообщайте по номеру 101 или 102. Берегите себя!», — обратились спасатели.

Напомним, ранее двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в селе Ставище, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, сдетонировал неизвестный предмет, который мальчики нашли возле двора.