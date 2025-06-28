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Дети пострадали на Харьковщине из-за взрыва: подробности ЧП

Происшествия 12:21   28.06.2025
Виктория Яковенко
Дети пострадали на Харьковщине из-за взрыва: подробности ЧП

Двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в селе Ставище.

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, сдетонировал неизвестный предмет, который мальчики нашли возле двора.

«Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток – ожог кисти», — добавил Синегубов.

Мальчиков госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 12:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в селе Ставище.".