Дети пострадали на Харьковщине из-за взрыва: подробности ЧП
Двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в селе Ставище.
По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, сдетонировал неизвестный предмет, который мальчики нашли возле двора.
«Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток – ожог кисти», — добавил Синегубов.
Мальчиков госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, діти, дети, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета в селе Ставище.".