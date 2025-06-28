Діти постраждали на Харківщині через вибух: подробиці НП
Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Ставище.
За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я.
«Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток — опік кисті», – додав Синєгубов.
Хлопців шпиталізували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, діти, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Ставище.".