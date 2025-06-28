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Діти постраждали на Харківщині через вибух: подробиці НП

Події 12:21   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Діти постраждали на Харківщині через вибух: подробиці НП

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Ставище.

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я.

«Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток — опік кисті», – додав Синєгубов.

Хлопців шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 12:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Ставище.".