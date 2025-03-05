Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото)

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили остатки российского боеприпаса в Харьковской области.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что накануне, 4 марта, в одном из населенных пунктов Боровской громады местные жители обнаружили остатки российского боеприпаса от реактивной системы залпового огня.

«Пиротехники провели сложную операцию по безопасному извлечению этих остатков, чтобы они больше никому не нанесли вреда. Потом их уничтожили на специальном полигоне», — рассказали спасатели.