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Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото)

Общество 14:09   05.03.2025
Виктория Яковенко
Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили остатки российского боеприпаса в Харьковской области.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что накануне, 4 марта, в одном из населенных пунктов Боровской громады местные жители обнаружили остатки российского боеприпаса от реактивной системы залпового огня.

«Пиротехники провели сложную операцию по безопасному извлечению этих остатков, чтобы они больше никому не нанесли вреда. Потом их уничтожили на специальном полигоне», — рассказали спасатели.

боеприпас на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
боеприпас на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
боеприпас на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
боеприпас на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
боеприпас на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили остатки российского боеприпаса в Харьковской области.".