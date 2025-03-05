Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили остатки российского боеприпаса в Харьковской области.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что накануне, 4 марта, в одном из населенных пунктов Боровской громады местные жители обнаружили остатки российского боеприпаса от реактивной системы залпового огня.
«Пиротехники провели сложную операцию по безопасному извлечению этих остатков, чтобы они больше никому не нанесли вреда. Потом их уничтожили на специальном полигоне», — рассказали спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпас, ГСЧС в Харьковской области, рсзо, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили остатки российского боеприпаса в Харьковской области.".