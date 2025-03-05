Жителі знайшли залишки російського боєприпасу від РСЗВ на Харківщині (фото)

Піротехніки ДСНС вилучили та знищили залишки російського боєприпасу на Харківщині.

У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що напередодні, 4 березня, в одному з населених пунктів Борівської громади місцеві виявили залишки російського боєприпасу від реактивної системи залпового вогню.

«Піротехніки провели складну операцію з безпечного вилучення цих залишків, аби вони більше нікому не завдали шкоди . В подальшому їх було знищено на спеціальному полігоні», – розповіли рятувальники.