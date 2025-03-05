Жителі знайшли залишки російського боєприпасу від РСЗВ на Харківщині (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Піротехніки ДСНС вилучили та знищили залишки російського боєприпасу на Харківщині.
У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що напередодні, 4 березня, в одному з населених пунктів Борівської громади місцеві виявили залишки російського боєприпасу від реактивної системи залпового вогню.
«Піротехніки провели складну операцію з безпечного вилучення цих залишків, аби вони більше нікому не завдали шкоди . В подальшому їх було знищено на спеціальному полігоні», – розповіли рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піротехніки ДСНС вилучили та знищили залишки російського боєприпасу на Харківщині.".