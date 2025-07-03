DeepState повідомляє про просування РФ на Харківщині: мапа
Команда аналітиків «DeepState» вдень 3 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі.
Йдеться про населений пункт Синьківка.
Крім цього, аналітики заявляють про просування росіян в Запорізькій області – поблизу населених пунктів Кам’янське та Зірка, а також в Донецькій області – біля Андріївки, Багатиря та Неліпівки.
Нагадаємо, напередодні, 2 липня, голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомляв, що на Куп’янському напрямку фіксують збільшення «сірої зони». За його даними, на правому березі Куп’янська наразі перебувають 1300 жителів, на лівому – 90. Синєгубов заявляв про вкрай важку гуманітарну ситуацію там.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, війна, Купянщина, продвижение, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків «DeepState» вдень 3 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі.".