Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії

3 липня в Україні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. У цей день 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про всеукраїнський і місцеві референдуми». У 1940-му англійці атакували флот своїх недавніх союзників французів на військово-морській базі Мерс-ель-Кебір. У 1928-му в продаж надійшли перші телевізори. У 1863-му закінчилася найбільш кровопролитна з битв Громадянської війни в США — битва під Геттісбургом. У 987-му у Франції коронували першого з королів династії Капетингів – Гуго Капета.

Свята та пам’ятні дати 3 липня

3 липня в Україні – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ та День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

У світі – Всесвітній день без поліетиленових пакетів.

Також сьогодні: День непослуху, Міжнародний день кидання каменю, День вдячності кондиціонерам, Всесвітній день суриката.

3 липня в історії

3 липня 987 року коронували короля франків Гуго Капета. На цьому завершилося правління країни Каролінзької династії та почалася епоха Капетингів. Докладніше.

3 липня 1863 року завершилася найкривавіша з битв Громадянської війни в ​​США – під Геттісбургом. Докладніше.

3 липня 1928 року в продажу з’явилися перші телевізори. Винахід американського інженера Ернста Александерсона надійшов у продаж у США. Телевізор коштував 75 ​​доларів (це приблизно дві середні зарплати простого робітника тих часів). Докладніше.

3 липня 1940 року англійці атакували флот своїх недавніх союзників французів на військово-морській базі Мерс-ель-Кебір (в Алжирі), щоб не допустити передачі військових кораблів Франції нацистам. Докладніше.

3 липня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. Він дозволив надалі провести Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, на якому громадяни підтвердили Акт проголошення Незалежності України. Надалі цей закон у частині всеукраїнського референдуму використовували лише один раз – у 2000 році. Тоді з ініціативи президента Кучми проводили опитування щодо реформи системи державного управління. Хоча чотири ініціативи, винесені на голосування, громадяни підтримали, в законодавство їх не втілили. Закон про референдуми діяв у первісному вигляді до 2012 року.

“За цей період відбулися два всеукраїнських референдуми – у 1991 і 2000 році. Щодо місцевих – протягом 1991-2012 рр. зафіксовано 178 ініціатив з проведення місцевих референдумів, із них 122 – проведені, схвалені та виконані”, — інформує Центр демократії та верховенства права.

У 2012-му Верховна Рада затвердила новий Закон “Про всеукраїнський референдум”, який згодом скасував Конституційний суд. У результаті, протягом наступних дев’яти років в Україні взагалі не було офіційного механізму проведення ні місцевого, ні загальнонаціонального референдуму. Новий закон “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” затвердили вже за президента Зеленського та монобільшості в парламенті. Застосовувати його зараз неможливо, адже закон забороняє проводити референдуми під час дії воєнного стану. Також він обмежує кількість питань, що виносяться на голосування, одним, визначає заборонені питання та ті, за якими загальнонаціональне голосування можливе.

Церковне свято 3 липня

3 липня вшановують мученика Якинфа. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 3 липня йде дощ, то ще 40 днів буде мокро.

Якщо на рослинах немає павутиння, то найближчі дні будуть дощовими.

Якщо хмари пливуть високо – погода буде сухою.

Що не можна робити 3 липня

Жінкам не можна ходити з розпущеним волоссям.

Не можна перераховувати гроші, які відклали, інакше у вас будуть непередбачені витрати.

Не можна викидати залишки їжі.