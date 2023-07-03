Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії

3 липня 987 року у Франції коронували першого з королів династії Капетингів – Гуго Капета. 1863-го закінчилася найбільш кровопролитна з битв Громадянської війни в США — битва під Геттісбургом. А 1928-го у продаж надійшли перші телевізори.

Свята та пам’ятні дати 3 липня

3 липня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день без поліетиленових пакетів.

3 липня в історії

3 липня 987 року коронували короля франків Гуго Капета. На цьому завершилося правління в країні династії Каролінгів і почалася епоха Капетингів. Францією керували 16 представників цієї династії. Сам Гуго Капет був старшим сином Гуго Великого. Той був наймогутнішим магнатом королівства та мав титул “герцог франків”. Король Людовік IV називав Гуго Великого “другим після нас у всіх наших королівствах”. Однак Гуго Капет не був таким могутнім, як його батько, хоч і успадкував більшу частину його чималих володінь – між Парижем на Півночі та Орлеаном на півдні. Саме під опіку Гуго король Лотар, помираючи, передав свого сина Людовіка V. Але Людовік царював лише 14 місяців. Він загинув на полюванні. І хоча законним спадкоємцем престолу був брат Лотаря Карл Лотарингський, внутрішнє протистояння його ворогів призвело до того, що він так і не одержав корону. Щоб обрати нового короля, зібралася асамблея знаті у Санлісі. Більшість ще дорогою туди вже була налаштована підтримати Гуго Капета. Він очікувано отримав одностайну підтримку. 3 липня 987 року нового короля франків коронували та помазали на царство.

3 липня 1863 року завершилася найкривавіша битва Громадянської війни в США – під Геттісбургом.

Вона тривала три доби – починаючи з 1 липня. На той момент армія конфедератів (південних штатів) під командуванням Роберта Лі перемогла у битві при Чанселорсвіллі та намагалася перехопити стратегічну ініціативу у війні. Геттісбурзьку кампанію конфедерати розгорнули з метою відтіснити війська США (північних штатів) якомога далі від Вірджинії, а також створити загрозу Філадельфії.

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Перший день битви склався на користь конфедератів. Війська генерала Лі змогли відтіснити противника за Геттісбург. При цьому втрати Конфедерації становили близько 6000 убитими, а армії США – близько 9000. Протягом другого дня США втратили 10 000 військових, а Конфедерація – 6800. Розгромним для війська генерала Лі став третій день, коли армія Півдня спробувала атакувати лівий фланг ворога. Ця атака (відома як атака Пікета) призвела до того, що за годину було вбито 6555 воїнів конфедерації. Втрати обох сторін за результатами битви були приблизно рівними – по 23 тисячі вбитих. Досягти поставленої мети не вдалося жодній зі сторін, адже конфедерати перейшли з наступу в оборону, а армія США вже не мала сил “добити” противника. Отже, генерал Лі відвів свою армію за річку Потомак. Але глобально ця битва схилила шальки терезів на користь армії США. Армія Конфедерації втратила значну кількість старших офіцерів і не могла продовжувати війну в тому ж темпі. Саме цю битву вважають “переломною” під час Громадянської війни у ​​США.

3 липня 1928 року в продажу з’явилися перші телевізори. Винахід американського інженера Ернста Александерсона надійшов у продаж у США. Телевізор коштував 75 ​​доларів (це приблизно дві середні зарплати простого робітника тих часів).

Церковне свято 3 липня

3 липня християни вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Він відрізнявся справжньою чернечою смиренністю. Відстоював чистоту православ’я та боровся з єресями. Залишив по собі багату літературну спадщину: твори на захист християнства проти язичництва, виклад православних догматів проти єресі Орігена, моральні повчання, тлумачення Святого Письма. Святитель Мефодій був схоплений язичниками, не відмовився від віри в Христа та в 312 році був засуджений до смерті через усічення голови.

Народні прикмети

Якщо 3 липня йде дощ, то ще 40 днів дощитиме.

Якщо павук плете велику павутину, то буде сухо і ясно.

Що не можна робити 3 липня

Не можна виносити в цей день сміття та мотлох.

Не можна заздрити й сваритися.

Не можна вбивати та взагалі чіпати павуків.