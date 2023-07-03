Сегодня 3 июля: какой праздник и день в истории

3 июля 987 года во Франции короновали первого из королей династии Капетингов — Гуго Капета. В 1863-м закончилась самая кровопролитная из битв Гражданской войны в США — битва под Геттисбургом. А в 1928-м в продажу поступили первые телевизоры.

Праздники и памятные даты 3 июля

3 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире — Всемирный день без полиэтиленовых пакетов.

3 июля в истории

3 июля 987 года короновали короля франков Гуго Капета. На этом завершилось правление в стране династии Каролингов и началась эпоха Капетингов. Францией управляли 16 представителей этой династии. Сам Гуго Капет был старшим сыном Гуго Великого. Тот был самым могущественным магнатом королевства и имел титул «герцог франков». Король Людовик IV называл Гуго Великого «вторым после нас во всех наших королевствах». Однако Гуго Капет не был столь могущественным, как его отец, хотя и унаследовал большую часть его немалых владений – между Парижем на Севере и Орлеаном на юге. Именно под опеку Гуго король Лотарь, умирая, передал своего сына Людовика V. Но Людовик царствовал всего 14 месяцев. Он погиб на охоте. И хотя законным наследником престола был брат Лотаря Карл Лотарингский, внутреннее противостояние его врагов привело к тому, что он так и не получил корону. Чтобы избрать нового короля, собралась ассамблея знати в Санлисе. Большинство еще по дороге туда уже было настроено поддержать Гуго Капета. Он ожидаемо получил единогласную поддержку. 3 июля 987 года нового короля франков короновали и помазали на царство.

3 июля 1863 года завершилось самое кровавое сражение Гражданской войны в США — под Геттисбургом.

Она длилась трое суток – начиная с 1 июля. На тот момент армия конфедератов (южных штатов) под командованием Роберта Ли победила в битве при Чанселорсвилле и пыталась перехватить стратегическую инициативу в войне. Геттисбургскую кампанию конфедераты развернули с целью оттеснить войска США (северных штатов) подальше от Вирджинии, а также создать угрозу Филадельфии.

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Первый день битвы сложился в пользу конфедератов. Войска генерала Ли смогли оттеснить противника за Геттисбург. При этом потери Конфедерации составили около 6000 убитыми, а армии США – около 9000. В течение второго дня США потеряли 10 000 военных, а Конфедерация – 6800. Разгромным для войска генерала Ли стал третий день, когда армия Юга попыталась атаковать левый фланг врага. Эта атака (известная как атака Пикета) привела к тому, что всего за час было убито 6555 воинов конфедерации. Потери обеих сторон по результатам битвы были примерно равны – по 23 тысячи убитых. Достичь поставленных целей не удалось ни одной из сторон, ведь конфедераты перешли из наступления в оборону, а армия США уже не имела сил «добить» противника. Так что генерал Ли отвел свою армию за реку Потомак. Но глобально это сражение склонило чашу весов в пользу армии США. Армия Конфедерации потеряла значительное количество старших офицеров и уже не могла продолжать войну в том же темпе. Именно эту битву считают «переломной» в ходе Гражданской войны в США.

3 июля 1928 года в продаже появились первые телевизоры. Изобретение американского инженера Эрнста Александерсона поступило в продажу в США. Телевизор стоил 75 долларов (это примерно две средние зарплаты простого рабочего тех времен).

Церковный праздник 3 июля

3 июля христиане чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Он отличался настоящим монашеским смирением. Отстаивал чистоту православия и боролся с ересями. Оставил после себя богатое литературное наследие: произведения в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов против ереси Оригена, нравственные наставления, толкование Священного писания. Святителя Мефодия схватили язычники, но он не отказался от веры в Христа. В 312 году его приговорили к смерти через отсечение головы.

Народные приметы

Если 3 июля идет дождь, то еще 40 дней будет дождить.

Если паук плетет большую паутину, то будет сухо и ясно.

Что нельзя делать 3 июля

Нельзя выносить в этот день мусор и старье.

Нельзя завидовать и ссориться.

Нельзя убивать и вообще трогать пауков.