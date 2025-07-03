Сегодня 3 июля: какой праздник и день в истории

3 июля в Украине — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ и День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. В этот день 1991 года Верховная Рада приняла закон «О всеукраинском и местных референдумах». В 1940-м англичане атаковали флот своих недавних союзников французов на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир. В 1928-м в продажу поступили первые телевизоры. В 1863-м окончилась самая кровопролитная из битв Гражданской войны в США — битва под Геттисбургом. В 987-м во Франции короновали первого из королей династии Капетингов – Гуго Капета.

Праздники и памятные даты 3 июля

3 июля в Украине — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ и День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

В мире — Всемирный день без полиэтиленовых пакетов.

Также сегодня: День непослушания, Международный день бросания камня, День благодарности кондиционерам, Всемирный день суриката.

3 июля в истории

3 июля 987 года короновали короля франков Гуго Капета. На этом завершилось правление в стране Каролингской династии и началась эпоха Капетингов. Подробнее.

3 июля 1863 года завершилось самое кровавое сражение Гражданской войны в США – под Геттисбургом. Подробнее.

3 июля 1928 года в продаже появились первые телевизоры. Подробнее.

3 июля 1940 года англичане атаковали флот своих недавних союзников французов на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир (в Алжире), чтобы не допустить передачи военных кораблей Франции нацистам. Подробнее.

3 июля 1991 года Верховная Рада УССР приняла закон «О всеукраинском и местных референдумах». Он позволил в дальнейшем провести Всеукраинский референдум 1 декабря 1991-го, на котором граждане подтвердили Акт провозглашения Независимости Украины. В дальнейшем этот закон в части всеукраинского референдума использовали только один раз – в 2000 году. Тогда по инициативе президента Кучмы проводили опрос о реформе системы государственного управления. Хотя четыре инициативы, вынесенные на голосование, граждане поддержали, в законодательство их так и не воплотили. Закон о референдумах действовал в первоначальном виде до 2012 года.

«За этот период состоялись два всеукраинских референдума – в 1991 и 2000 году. Что касается местных – в течение 1991-2012 гг. зафиксировано 178 инициатив по проведению местных референдумов, из них 122 – проведены, одобрены и исполнены», — информирует Центр демократии и верховенства права.

В 2012-м Верховная Рада утвердила новый Закон «О всеукраинском референдуме», который впоследствии отменил Конституционный суд. В результате в течение следующих девяти лет в Украине вообще не было официального механизма проведения ни местного, ни общенационального референдума. Новый закон «О народовластии через всеукраинский референдум» утвердили уже при президенте Зеленском и монобольшинстве в парламенте. Применять его сейчас невозможно, ведь закон запрещает проводить референдумы во время действия военного положения. Также он ограничивает количество выносимых на голосование вопросов одним, определяет запрещенные вопросы и те, по которым общенациональное голосование возможно.

Церковный праздник 3 июля

3 июля чествуют мученика Иакинфа. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 июля пойдет дождь, то еще 40 дней будет мокро.

Если на растениях нет паутины, то ближайшие дни будут дождливыми.

Если облака плывут высоко, погода будет сухой.

Что нельзя делать 3 июля

Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами.

Нельзя перечислять отложенные деньги, иначе у вас будут непредвиденные расходы.

Нельзя выбрасывать остатки пищи.