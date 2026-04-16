Сегодня 16 апреля 2026: какой праздник и день в истории

16 апреля 2000 года состоялся Всеукраинский референдум, результаты которого так и не воплотили в жизнь. В 2022-м Боровскую громаду полностью оккупировали россияне. В 1964-м в Великобритании вышел первый альбом группы «The Rolling Stones». В 1945-м советская подлодка затопила немецкое судно «Гойя», погибло около 7000 человек, и в этот же день началась Берлинская наступательная операция. В 1871-м в Германии приняли Имперскую конституцию Бисмарка. В 1705-м Ньютон стал рыцарем.

Праздники и памятные даты 16 апреля

16 апреля – Всемирный день борьбы с детским рабством и День осведомленности о стрессе.

Также сегодня: Всемирный день голоса, День пижамы на работе, Всемирный день точки с запятой, День «Научи свою дочь волонтерству», День «Спасите слона», Международный день торта-пиццы, День Чарли Чаплина.

16 апреля в истории

16 апреля 1705 года королева Великобритании (на тот момент еще Англии, Шотландии и Ирландии) Анна посвятила в рыцари Исаака Ньютона. Подробнее.

16 апреля 1871 года приняли Имперскую конституцию Бисмарка. Подробнее.

16 апреля 1945 года произошла самая большая по количеству жертв морская катастрофа в истории. Советская подлодка Л-3 торпедировала немецкое грузовое судно «Гойя». Подробнее.

16 апреля 1945 года во время Второй мировой войны началась Берлинская операция советской армии (в историографии СССР ее называли Берлинская стратегическая наступательная операция, в западных странах – Битва за Берлин). Подробнее.

16 апреля 1947 года казнили первого коменданта концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), а в дальнейшем инспектора немецких концлагерей Рудольфа Хёсса. Подробнее.

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел первый альбом группы «The Rolling Stones». Альбом оригинальностью названия не отличался – его назвали также «The Rolling Stones». Подробнее.

16 апреля 1979 года родилась харьковчанка Яна Червоная – погибшая волонтер и пулеметчица 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54 ОМБр. Яна Червоная погибла 2 апреля 2019 года в зоне ООС из-за обстрела украинских позиций россиянами. У Яны остался муж и двое детей – сын и дочь.

16 апреля 2000 года состоялся Всеукраинский референдум, результаты которого так и не воплотили в жизнь, а впоследствии и вспоминать перестали. Он стал первым после Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, на котором граждане поддержали независимость страны. Новое волеизъявление в 2000-м проводили по тому же закону — «О всеукраинском и местных референдумах». Его приняли еще во времена советской Украины – 3 июля 1991 года.

Дать народу воспользоваться инструментом прямой демократии решил президент Леонид Кучма.

Первоначально на голосование собирались вынести шесть вопросов, но два из них Конституционный Суд признал неконституционными. Соответственно отвечать гражданам пришлось на четыре. Во многом они были сформулированы так, чтобы решить политические сложности самого Кучмы и дать ему больше властных полномочий. Первый вопрос касался дополнения статьи 90 Конституции Украины, которая определяет, при каких обстоятельствах президент может распустить Верховную Раду. В частности, предлагали разрешить президенту прекращать полномочия ВР, если в ней в течение месяца не сформировано действующее парламентское большинство или не утвержден в течение трех месяцев проект бюджета Украины. Второй вопрос касался ограничения депутатской неприкосновенности. Третий – сокращения общего числа народных депутатов с 450 до 300. Четвертый – образования в Украине двухпалатного парламента, где одна из палат «представляла бы интересы регионов Украины».

Все четыре инициативы, вынесенные на голосование, граждане Украины поддержали. Однако в законодательство их так и не воплотили. Конституционный Суд признал вопросы референдума конституционными и подчеркивал обязательность его результатов. Однако это все равно требовало голосования Верховной Рады (более того — конституционного большинства, ведь речь шла о внесении изменений в Конституцию). Никакого иного механизма превращения результатов голосования в законодательство не предусмотрели. Депутаты эти изменения так и не приняли.

16 апреля 2022 года Боровский поселковый совет сообщил о том, что территория Боровской громады полностью оккупирована врагом.

Церковный праздник 16 апреля

16 апреля — Светлый четверг. Сегодня чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Подробнее.

Народные приметы

Туман утром предвещает хороший урожай яровых культур.

Птицы учат птенцов летать – к улучшению погоды.

Если деревья уже стоят в цвету, то пора сеять горох на огороде.

Что нельзя делать 16 апреля

Нельзя унывать и плакать в этот день.

Лучше не принимать нежелательных гостей – они принесут беду в дом.