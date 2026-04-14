Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории

14 апреля 2022 года затонул подбитый накануне ВСУ российский крейсер «Москва». В 2014 году в Украине началась АТО. В 1991-м произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. В 1970-м из космоса впервые прозвучала фраза: «Хьюстон, у нас проблема». В 1969 году произошло редкое событие в истории церемонии «Оскар» – сразу две актрисы стали победительницами в категории «Лучшая женская роль». В 1912-м столкнулся с айсбергом «Титаник». В 1865-м убийца смертельно ранил президента США Линкольна. В 1863-м состоялась премьера первой украинской оперы — «Запорожец за Дунаем». В 1471-м в Англии произошло сражение под Барнетом, в котором погиб «Делатель королей».

Праздники и памятные даты 14 апреля

14 апреля – Всемирный квантовый день, который основали для популяризации квантовой науки и технологий.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день вратаря, День «Посмотрите на небо», Международный день «Будьте добры к юристам», День высоких достижений, День внезапного смеха (или День моментов смеха).

14 апреля в истории

14 апреля 1471 года произошла битва при Барнете – одна из ключевых в Войне Алой и Белой роз. В этом бою король Эдуард IV (из Йорков) разгромил войско, которым командовал его кузен, недавний сторонник и близкий друг – Ричард Невилл, граф Уорик. Подробнее.

14 апреля 1863 года состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Это была первая опера с либретто на украинском языке. Подробнее.

14 апреля 1865 года произошло первое, но не последнее убийство действующего президента США. Смертельное ранение получил президент Авраам Линкольн, освободивший американских рабов. Подробнее.

14 апреля 1912 года лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом во время первого своего рейса через Атлантику. Подробнее.

14 апреля 1969 года произошло редкое событие в истории церемонии «Оскар» – сразу две актрисы стали победительницами в категории «Лучшая женская роль». Открыв конверт, Ингрид Бергман, объявлявшая лучших, произнесла: «Ничья».

Подобное произошло в этой категории впервые. В результате статуэтки получили Кэтрин Хэпберн за роль Алиеноры Аквитанской в ​​фильме «Лев зимой» и Барбра Стрейзанд за свой дебют в кино – роль в фильме «Смешная девчонка». Такое решение Киноакадемии было неожиданным во всех смыслах. Для Хэпберн это была уже 11-я номинация на Оскар. И свою предыдущую статуэтку она получила всего за год до этого – за главную роль в фильме «Угадай, кто придет к обеду». Поэтому ее не считали фавориткой. Она сама традиционно не пришла на церемонию. Что касается Стрейзанд, то она снискала славу на Бродвее. А для Голливуда была дебютанткой. Но Барбра настолько искусно повторила в кадре свою роль из популярного мюзикла, что получила восторженные отзывы критиков. Получая свой первый Оскар, она сказала свою культовую фразу из фильма: «Привет, красавица!»

14 апреля 1970 года впервые прозвучала фраза «Хьюстон, у нас проблема!», впоследствии ставшая крылатой. Подробнее.

14 апреля 1991 года произошла одна из самых дерзких музейных краж в истории. Подробнее.

14 апреля 2014 года официально началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Подробнее.

14 апреля 2022 года затонул подбитый накануне украинскими ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва». Подробнее.

Церковный праздник 14 апреля

14 апреля — Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери. Чтят память святителя Мартина, исповедника, папы Римского. Подробнее.

Народные приметы

Если гремит гром, но дождя нет, то лето будет засушливым.

Если домашний скот сильно ревет, то погода ухудшится.

Синие тучи в этот день — к дождю.

Что нельзя делать 14 апреля

Нельзя ссориться и ругаться.

Не стоит ходить по траве босиком.

Запрещено злоупотреблять спиртными напитками.