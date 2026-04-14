Сьогодні 14 квітня: яке свято та день в історії

14 квітня 2022 року затонув підбитий напередодні ЗСУ російський крейсер “Москва”. У 2014-му в Україні розпочалася АТО. У 1991-му сталася одна із найзухваліших музейних крадіжок в історії. У 1970-му з космосу вперше пролунала фраза: “Х’юстон, у нас проблема”. У 1969-му відбулася рідкісна подія в історії церемонії “Оскар” – одразу дві акторки стали переможницями в категорії “Найкраща жіноча роль”. У 1912-му зіткнувся з айсбергом “Титанік”. У 1865-му вбивця смертельно поранив президента США Лінкольна. У 1863-му відбулася прем’єра першої української опери – “Запорожець за Дунаєм”. У 1471-му в Англії сталася битва під Барнетом, у якій загинув “Творець королів”.

Свята та пам’ятні дати 14 квітня

14 квітня – Всесвітній квантовий день, який заснували для популяризації квантової науки та технологій.

Також сьогодні: Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день воротаря, День “Подивіться на небо”, Міжнародний день “Будьте добрі до юристів”, День високих досягнень, День раптового сміху (або ж День моментів сміху).

14 квітня в історії

14 квітня 1471 року відбулася битва під Барнетом – одна з ключових у Війні Червоної та Білої троянд. У цьому бою король Едуард IV (із Йорків) розгромив військо, яким командував його кузен, нещодавній прибічник і близький друг – Річард Невілл, граф Ворік. Докладніше.

14 квітня 1863 року відбулася прем’єра опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”. Це була перша опера з лібрето українською мовою. Докладніше.

14 квітня 1865 року сталося перше, але не останнє вбивство чинного президента США. Смертельне поранення отримав президент Авраам Лінкольн, який визволив американських рабів. Докладніше.

14 квітня 1912 року лайнер “Титанік” зіткнувся з айсбергом під час першого свого рейсу через Атлантику. Докладніше.

14 квітня 1969 року сталася рідкісна подія в історії церемонії “Оскар” – одразу дві актриси стали переможницями у категорії “Краща жіноча роль”. Відкривши конверт, Інгрід Бергман, яка оголошувала найкращих, сказала: “Нічия”.

Подібне сталося в цій категорії вперше. У результаті статуетки отримали Кетрін Хепберн за роль Алієнори Аквітанської у фільмі “Лев узимку” та Барбра Стрейзанд за свій дебют у кіно – роль у фільмі “Смішне дівчисько”. Таке рішення кіноакадемії було несподіваним у всіх сенсах. Для Хепберн це була вже 11-та номінація на Оскар. І свою попередню статуетку вона отримала лише за рік до цього – за головну роль у фільмі “Вгадай, хто прийде на обід”. Тому її не вважали фавориткою. Вона традиційно не прийшла на церемонію. Що ж до Стрейзанд, то вона здобула славу на Бродвеї. А для Голлівуду була дебютанткою. Але Барбра настільки майстерно повторила в кадрі свою роль із популярного мюзиклу, що отримала захоплені відгуки критиків. Отримуючи свій перший Оскар, вона сказала свою культову фразу з фільму: “Привіт, красуне!”

14 квітня 1970 року вперше пролунала фраза “Х’юстон, у нас проблема!”, що згодом стала крилатою. Докладніше.

14 квітня 1991 року відбулася одна з найзухваліших музейних крадіжок в історії. Докладніше.

14 квітня 2014 року офіційно розпочалася Антитерористична операція на сході України. Докладніше.

14 квітня 2022 року затонув підбитий напередодні українськими ракетами “Нептун” російський крейсер “Москва”. Докладніше.

Церковне свято 14 квітня

14 квітня – Світлий вівторок, Іверської ікони Божої Матері. Вшановують пам’ять святителя Мартина, сповідника, папи Римського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо гримить грім, але дощу немає, то літо буде посушливим.

Якщо домашня худоба сильно реве, то погода погіршиться.

Сині хмари в цей день – до дощу.

Що не можна робити 14 квітня

Не можна сваритися та лаятися.

Не варто ходити по траві босоніж.

Заборонено зловживати спиртними напоями.