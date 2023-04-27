Сьогодні 27 квітня: яке свято та день в історії

27 квітня в Україні – День кадровика. Цього дня 1965 року запатентували памперси. 1995-го в Україні створили Державне казначейство. А 2010-го Верховна Рада ратифікувала “Харківські угоди”, продовживши перебування в Криму російського Чорноморського флоту.

Свята та пам’ятні дати 27 квітня

27 квітня в Україні – День кадровика.

У світі – Всесвітній день тапіра.

Під егідою ООН проходять: День азбуки Морзе, День безкоштовної стерилізації бездомних кішок, День порятунку жаб.

27 квітня в історії

27 квітня 1509 року Венецію відлучили від церкви. На багате та процвітаюче місто-державу “образився” Папа Римський Юлій ІІ.

Жодних єретиків у Венеції не було й проти католицизму нічого не зробили. Відлучення мало суто політичне підґрунтя. Венеція протистояла спробам приєднати її до володінь Папи та ще й розширювала власні території. Її колонії простяглися від грецьких островів Егейського моря до Фріулі та Бергамо та від річки По до Альп. У 1503 році Венеція захопила папські міста Ріміні та Фаєнца. До того ж мала монополію на торгівлю у Середземномор’ї. Венеціанці не підкорялися папським наказам.

Усе це разом спровокувало Папу для початку сформувати проти міста Кембрейську лігу (альянс за участю Франції та Іспанії), а потім видати інтердикт, відлучивши все місто від церкви. У документі Папа погрожував: “Страшна кара чекає на католиків – забороняється проведення всіх обрядів і таїнств католицької церкви – немає помазань ні сповідей, ні таїнств шлюбу і хрещення або похорону”. Звичайно, це могло б спрацювати, якби мешканці Венеції довідалися про страшну кару. Але влада республіки заборонила публікувати папський наказ на всіх підвладних територіях. За рік інтердикт скасували. Загалом за всю її історію Венецію відлучали від церкви шість разів – здебільшого, з таких політичних причин.

27 квітня 1825 року англійський промисловець і водночас філософ-утопіст і майже проповідник Роберт Оуен створив у США комуну “Нова Гармонія” .

Це був черговий експеримент Оуена, який намагався створити краще суспільство, подолати бідність та “перевиховувати” дорослих людей. Його перший експеримент можна вважати вдалим. Ще 1799 року, отримавши в управління від тестя підприємство у Нью-Ларнаке (Великобританія), він створив там справжній “соціалістичний рай” на той час для робочих. Оуен скоротив робочий день до 10,5 години, заборонив працю дітей до 10 років, забезпечив робітників житлом, а для їхніх дітей відкрив школу. При цьому підприємство не збанкрутувало, як прогнозували конкуренти, спостерігаючи за “диваком”. Більше того – воно добре розвивалося та приносило стійкий прибуток.

Цей досвід спонукав Оуена до подальших експериментів. Однак їх уже важко назвати вдалими. У 1825 році підприємець-утопіст із синами переїхав до США. Власним коштом він придбав існуюче поселення зі 180 будинками і кілька тисяч акрів землі в Індіані.

Містечко називалося Гармоні. Оуен перейменував його на Нову Гармонію (Нью Гармоні). Він заснував тут громаду, статут якої ґрунтувався на засадах зрівняльного комунізму. Громада залучила понад тисячу мешканців. Проте своїм існуванням вона лише довела нежиттєздатність такої соціальної моделі. Адже серед тих, що оселилися тут, були зовсім різні люди – від волоцюг та авантюристів до реформаторів-ентузіастів, поетів та вчених. Ця строката компанія не змогла співіснувати. Тому, поглинувши 40 тисяч фунтів стерлінгів (майже всі статки Оуена), вона розпалася 1827 року. У 1829 році Оуен повернувся до Британії. Він розділив залишок коштів між сімома дітьми та вів дуже скромний спосіб життя.

27 квітня 1965 року провідний технолог компанії “Procter&Gamble”, хімік Вік Міллз запатентував одноразові підгузки під торговою маркою “Pampers”.

Крім того, що Міллз був професіоналом своєї справи, він ще й був дідом трьох маленьких онуків. І це відіграло вирішальну роль. Дітей періодично залишали з дідусем віч-на-віч. Тому питання зміни пелюшок було для нього дуже актуальним. Вирішуючи особисту проблему, технолог дійшов висновку, що пелюшки потрібно не прати, а викидати. Наступним кроком була ідея, що підгузник має бути одноразовим, але при цьому добре поглинати рідину. Важливими “ТТХ”, які визначив для себе винахідник, були легка зміна підгузка та комфорт для рухів дитини. Перше рішення Міллза було створити прокладку з високою поглинаючою здатністю та помістити її в пластикові труси особливої ​​форми. Щось подібне він спершу випробував на своїх онуках.

Як не дивно, перша партія памперсів отримала вкрай негативні відгуки батьків, адже підгузки спробували використати у спеку – понад +30 С. У немовлят почалися дерматити. Але Міллз не відмовився від свого винаходу, а продовжував його вдосконалювати. Зокрема, щільний пластик трусів замінив м’якшим. Відгуки батьків на нову партію підгузків були набагато кращими. Поступово ця продукція стала справжнім хітом продажів.

27 квітня 1995 року указом Президента України створено Державне казначейство. Суть діяльності Держказначейства полягає в управлінні коштами державного бюджету. Зокрема, казначейство враховує надходження до бюджету податків, зборів та інших платежів. І вже, виходячи з реальної наявності коштів, здійснює оплати за рахунками держави.

27 квітня 2010 року Верховна Рада України ратифікувала угоду про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні з 2017 до 2042 року (236 голосів “за”). Цей документ відомий як “Харківські угоди”. Його підписали під час зустрічі президентів РФ та України Медведєва та Януковича в Харкові. Крим військам РФ Україна “продала” в обмін на знижку ціни газу. Тодішня влада намагалася презентувати це українському суспільству як шалений успіх. Проте ратифікація угоди в Раді проходила на тлі протестів у Києві. У самій залі ВР також було неспокійно – спікера Литвина закидали яйцями, опозиція підірвала кілька димових шашок та залила клеєм пульти для голосування. Ці події супроводжувалися традиційною на той час парламентською бійкою.

Церковне свято 27 квітня

27 квітня християни вшановують пам’ять святителя Мартина – сповідника та папи Римського. Мартин зійшов на престол після смерті Папи Феодора І. Протистояв брехні монофелітів, яку на той час підтримував імператор Констанс. Він, зокрема, видав єретичний “Зразок віри”, оголосивши його обов’язковим для всього населення. Отримавши “Зразок віри” у 649 році, Папа Мартин скликав у Римі помісний собор, який офіційно засудив монофелітську брехню. Після цього Мартин направив послання до Константинопольського патріарха, який також підтримував брехню, вимагаючи повернутися до православного сповідання. Імператор направив до Рима воєначальника Феодора, щоб той доставив Папу на суд. Феодор звинуватив Мартина у таємному спілкуванні з сарацинами, хулінні Богородиці та неканонічному вступі на папський престол. Він схопив Папу та відправив на один із островів у Егейському морі. Там Мартин провів рік, після чого його відправили до Константинополя. А після суду, який перетворився на судилище зі лжесвідками, Мартина в розірваному одязі виставили на знущання натовпу. Вирок “суду” був: позбавити Мартина сану та стратити. Потім, на прохання Константинопольського патріарха, який боявся наслідків для себе, Мартина замість страти вигнали до Херсонесу Таврійського. Там святитель помер, виснажений голодом та хворобами, у 655 році. Після засудження єресі монофелітів у 680 році мощі святого сповідника папи Мартина перенесли до Константинополя, а згодом до Рима.

Народні прикмети

Теплий день 27 квітня обіцяє подальше похолодання.

Дощ у цей день – до поганого врожаю.

Що не можна робити 27 квітня

27 квітня не можна лестити та давати брехливі обіцянки.

Забороняється проганяти з двору ворон.