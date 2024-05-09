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У поліції розповіли, чи були провокації 8 і 9 травня в Харкові та області

Суспільство 19:06   09.05.2024
Олена Нагорна
У поліції розповіли, чи були провокації 8 і 9 травня в Харкові та області Фото: телеграм Олега Синєгубова

8 та 9 травня у Харкові та області не фіксувалися випадки провокацій та порушень громадського порядку, повідомив в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Він нагадав, що сьогодні та напередодні правоохоронці слідкували за порядком на меморіалах.

“На щастя, люди дослухалися до нас. Сьогодні загалом відвідало не так багато людей. Зокрема, в місті приблизно сотня людей відвідала три меморіали, які ми охороняли. І загалом по області десь не більше ніж 150 людей. Тобто все пройшло без ексцесів, за що ми переживали, і без значного скупчення людей. Ми попереджали, просили не створювати скупчень, тому що ворог завдає ударів”, – зазначив Тимошко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 19:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 та 9 травня у Харкові та області не фіксувалися випадки провокацій та порушень громадського порядку".