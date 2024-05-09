У поліції розповіли, чи були провокації 8 і 9 травня в Харкові та області

8 та 9 травня у Харкові та області не фіксувалися випадки провокацій та порушень громадського порядку, повідомив в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Він нагадав, що сьогодні та напередодні правоохоронці слідкували за порядком на меморіалах.

“На щастя, люди дослухалися до нас. Сьогодні загалом відвідало не так багато людей. Зокрема, в місті приблизно сотня людей відвідала три меморіали, які ми охороняли. І загалом по області десь не більше ніж 150 людей. Тобто все пройшло без ексцесів, за що ми переживали, і без значного скупчення людей. Ми попереджали, просили не створювати скупчень, тому що ворог завдає ударів”, – зазначив Тимошко.