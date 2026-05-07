Путін зацікавлений зовсім не в мирному параді – Портников

Якщо Путін дійсно був би зацікавлений у спокійному проведенні 9 травня в російській столиці, він скористався б ініціативою Володимира Зеленського щодо перемир’я з 6 травня… Насправді Путін зацікавлений зовсім не в мирному параді. Насправді Путін зацікавлений у тому, щоб по Москві було нанесено удар. Ба більше – Путін готує, можливо, власні провокації, які могли б обґрунтувати нову ескалацію на російсько-українському фронті і таким чином поставити крапку на будь-яких перемовинах, які б навіть у віддаленій перспективі могли б поставити під сумнів багаторічне продовження російсько-української війни.