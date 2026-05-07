Путін зацікавлений зовсім не в мирному параді – Портников
Скриншот
Якщо Путін дійсно був би зацікавлений у спокійному проведенні 9 травня в російській столиці, він скористався б ініціативою Володимира Зеленського щодо перемир’я з 6 травня… Насправді Путін зацікавлений зовсім не в мирному параді. Насправді Путін зацікавлений у тому, щоб по Москві було нанесено удар. Ба більше – Путін готує, можливо, власні провокації, які могли б обґрунтувати нову ескалацію на російсько-українському фронті і таким чином поставити крапку на будь-яких перемовинах, які б навіть у віддаленій перспективі могли б поставити під сумнів багаторічне продовження російсько-української війни.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Путін зацікавлений зовсім не в мирному параді – Портников», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 15:46;