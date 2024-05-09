В полиции рассказали, были ли провокации 8 и 9 мая в Харькове и области
Фото: Олег Синегубов
8 и 9 мая в Харькове и области не фиксировались случаи провокаций и нарушений общественного порядка, сообщил в эфире «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он напомнил, что сегодня и накануне правоохранители следили за порядком на мемориалах.
«К счастью, люди прислушались к нам. Сегодня в целом посетило не так много людей. В частности, в городе примерно сотня людей посетила три мемориала, которые мы охраняли. И в целом по области где-то не более 150 человек. То есть, все прошло без эксцессов, о чем мы переживали, и без значительного скопления людей. Мы заранее предупреждали, просили не создавать скоплений, потому что враг наносит удары», — отметил Тимошко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 8 мая, 9 мая, мемориал, полиция, тимошко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 и 9 мая в Харькове и области не фиксировались случаи провокаций и нарушений общественного порядка".