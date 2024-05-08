Какая опасность ждет Харьков 9 мая со стороны РФ, сообщил Тимошко (видео)
Руководитель Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал о мерах безопасности на 9 мая.
«Мы ожидаем ударов с воздуха, ударов КАБами, возможны ракетные удары. Потому и предупреждаем людей, чтобы избегали тех мест, где открыта территория, где нет укрытий, и чтоб не скапливались», — сообщил Владимир Тимошко.
Глава полиции Харьковщины рассказал, что патрули будут еще в там, где люди могут возложить цветы — чтоб избежать провокаций, связанных с 9 мая.
«Основные мемориалы, как Высота маршала Конева, это места, куда люди годами привыкли приходить. Потому мы будем их дополнительно обследовать. По городу это еще до 100 полицейских дополнительно и по области – до 300 полицейских дополнительно», — отметил Тимошко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 9 мая, Владимир Тимошко, КАБ, Нацполиция, ракета, россияне, удар, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал о мерах безопасности на 9 мая.".