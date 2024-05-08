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Яка небезпека чекає на Харків 9 травня з боку РФ, повідомив Тимошко (відео)

Суспільство 16:44   08.05.2024
Оксана Якушко
Яка небезпека чекає на Харків 9 травня з боку РФ, повідомив Тимошко (відео)

Керівник Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко розповів про заходи безпеки на 9 травня.

«Ми очікуємо ударів з повітря, ударів КАБами, можливі ракетні удари. Тому і попереджаємо людей, щоб уникали тих місць, де відкрита територія, де немає укриттів, і не скупчувалися», – повідомив Володимир Тимошко.

Очільник поліції Харківщини розповів, що патрулі будуть ще у тих місцях, де люди можуть покласти квіти, щоб уникнути провокацій, пов’язаних із 9 травня.

«Основні меморіали, як то Висота маршала Конєва, то місця, куди люди роками звикли приходити. Тому ми будемо їх додатково обстежувати. По місту це ще до 100 поліціянтів додатково і по області – до 300 поліціянтів додатково», – зазначив Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 16:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко розповів про заходи безпеки на 9 травня.".