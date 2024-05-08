У Харкові повернули на місце великий прапор України

Після покращення погоди у Харкові на головному флагштоку замінили зменшене полотнище на повноцінне.

“Після поліпшення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

7 травня у мерії інформували, що в Харкові через вітер замінили прапор на головному флагштоку на менший за розміром. Спрацювавши на випередження, комунальники врятували полотнище, оскільки погода в місті, як і прогнозували синоптики, різко погіршилася: був шквальний вітер, гроза та місцями – град.