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У Харкові повернули на місце великий прапор України

Суспільство 10:18   08.05.2024
Оксана Горун
У Харкові повернули на місце великий прапор України

Після покращення погоди у Харкові на головному флагштоку замінили зменшене полотнище на повноцінне.

“Після поліпшення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

7 травня у мерії інформували, що в Харкові через вітер замінили прапор на головному флагштоку на менший за розміром. Спрацювавши на випередження, комунальники врятували полотнище, оскільки погода в місті, як і прогнозували синоптики, різко погіршилася: був шквальний вітер, гроза та місцями – град.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 10:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після покращення погоди у Харкові на головному флагштоку замінили зменшене полотнище на повноцінне".