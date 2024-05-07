У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
У Харкові 7 травня сильний вітер, щоб зберегти полотнище Державного Прапора України, його замінили на менше за розміром.
“Через погіршення погодних умов та сильний вітер співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, на сьогодні в Харкові регіональний центр із гідрометеорології спрогнозував пориви вітру та шквали. Вдень також очікується короткочасний дощ із грозою. В області місцями ще й з градом.
Читайте також: Сьогодні 7 травня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заменили, мерія, новини Харкова, флаг, флагшток;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 7 травня сильний вітер, щоб зберегти полотнище Державного Прапора України, його замінили на менше за розміром".