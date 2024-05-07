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У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини

Суспільство 08:57   07.05.2024
Оксана Горун
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини

У Харкові 7 травня сильний вітер, щоб зберегти полотнище Державного Прапора України, його замінили на менше за розміром.

“Через погіршення погодних умов та сильний вітер співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, на сьогодні в Харкові регіональний центр із гідрометеорології спрогнозував пориви вітру та шквали. Вдень також очікується короткочасний дощ із грозою. В області місцями ще й з градом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 08:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 7 травня сильний вітер, щоб зберегти полотнище Державного Прапора України, його замінили на менше за розміром".