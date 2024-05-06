Спека, шквал, дощ із грозою та градом: погода в Харкові та області на 7 травня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 7 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ із грозою. В області – місцями ще й із градом.
У Харкові нічна температура становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 23 до 25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 10 до 15 тепла, вдень – від 21 до 26, місцями до 29.
Вітер південно-західний із переходом вдень у північно-західний – 7 – 12 м/с. Вранці та вдень пориви та шквали до 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 20:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 7 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність".