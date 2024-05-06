Шквали, грози і град: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 травня.

«Вдень 7 травня по області та місту очікуються грози, місцями град. Вранці та вдень – пориви вітру та шквали, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.