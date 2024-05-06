Шквали, грози і град: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 травня.
«Вдень 7 травня по області та місту очікуються грози, місцями град. Вранці та вдень – пориви вітру та шквали, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 травня.".