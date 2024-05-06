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Шквали, грози і град: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Погода 13:40   06.05.2024
Вікторія Яковенко
Шквали, грози і град: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 травня.

«Вдень 7 травня по області та місту очікуються грози, місцями град. Вранці та вдень – пориви вітру та шквали, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 травня.".