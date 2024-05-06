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Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине

Погода 13:40   06.05.2024
Виктория Яковенко
Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 мая.

«Днем 7 мая по области и городу ожидаются грозы, местами град. Утром и днем ​​порывы ветра и шквалы, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 мая.".