Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 мая.

«Днем 7 мая по области и городу ожидаются грозы, местами град. Утром и днем ​​порывы ветра и шквалы, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.