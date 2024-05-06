Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 мая.
«Днем 7 мая по области и городу ожидаются грозы, местами град. Утром и днем порывы ветра и шквалы, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: град, грозы, погода, синоптики, харьковщина, шквалы;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 мая.".