Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 7 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. В области — местами еще и с градом.
В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 23 до 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 10 до 15 тепла, днем — от 21 до 26, местами до 29.
Ветер юго-западный с переходом днем в северо-западный — 7 — 12 м/с. Утром и днем порывы и шквалы до 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 мая, в Харькове и области — переменная облачность".