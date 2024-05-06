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Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая

Общество 20:53   06.05.2024
Елена Нагорная
Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая Фото: Василий Голосный

Во вторник, 7 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. В области — местами еще и с градом.

В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 23 до 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 10 до 15 тепла, днем — от 21 до 26, местами до 29.

Ветер юго-западный с переходом днем в северо-западный — 7 — 12 м/с. Утром и днем порывы и шквалы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 20:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 мая, в Харькове и области — переменная облачность".