В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины

В Харькове 7 мая сильный ветер, чтобы уберечь полотнище Государственного Флага Украины, его заменили на меньшее по размеру.

«Из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, на сегодня Харькове региональный центр по гидрометеорологии спрогнозировал порывы ветра и шквалы. Днем также ожидают кратковременный дождь с грозой. В области — местами еще и с градом.