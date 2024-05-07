В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
В Харькове 7 мая сильный ветер, чтобы уберечь полотнище Государственного Флага Украины, его заменили на меньшее по размеру.
«Из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, на сегодня Харькове региональный центр по гидрометеорологии спрогнозировал порывы ветра и шквалы. Днем также ожидают кратковременный дождь с грозой. В области — местами еще и с градом.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 7 мая сильный ветер, чтобы уберечь полотнище Государственного Флага Украины, его заменили на меньшее по размеру".