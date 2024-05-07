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Шквал у Харкові повалив півтора десятка дерев і пів сотні гілок (фото)

Суспільство 17:55   07.05.2024
Олена Нагорна
Шквал у Харкові повалив півтора десятка дерев і пів сотні гілок (фото) Фото: Харківська міськрада

14 дерев та 46 гілок впали у Харкові через шквальний вітер 7 травня. 

Про такі наслідки негоди станом на 16-ту годину повідомила пресслужба мерії.

Найбільше лиха вітер наробив в Індустріальному та Салтівському районах. Працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» розпилюють та вивозять стовбури, прибирають листя та гілки.

Крім цього, зафіксовано пошкодження 18 покрівель. Працівники КП “Жилкомсервіс” обстежують будинки, а підрядники усувають аварійність.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 17:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 дерев та 46 гілок впали у Харкові через шквальний вітер 7 травня".