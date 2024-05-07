Шквал у Харкові повалив півтора десятка дерев і пів сотні гілок (фото)

14 дерев та 46 гілок впали у Харкові через шквальний вітер 7 травня.

Про такі наслідки негоди станом на 16-ту годину повідомила пресслужба мерії.

Найбільше лиха вітер наробив в Індустріальному та Салтівському районах. Працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» розпилюють та вивозять стовбури, прибирають листя та гілки.

Крім цього, зафіксовано пошкодження 18 покрівель. Працівники КП “Жилкомсервіс” обстежують будинки, а підрядники усувають аварійність.



Фото: Харківська міськрада