Шквал в Харькове повалил полтора десятка деревьев и полсотни веток (фото)

14 деревьев и 46 веток упали в Харькове из-за шквального ветра 7 мая.

О таких последствиях непогоды по состоянию на 16 часов сообщила пресс-служба мэрии.

Больше всего беды ветер наделал в Индустриальном и Салтовском районах. Работники КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» распиливают и вывозят стволы, убирают листья и ветки.

Кроме этого, зафиксированы повреждения 18 кровель. Работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома, а подрядчики устраняют аварийность.



Фото: Харьковский горсовет