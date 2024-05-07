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Шквал в Харькове повалил полтора десятка деревьев и полсотни веток (фото)

Общество 17:55   07.05.2024
Елена Нагорная
Шквал в Харькове повалил полтора десятка деревьев и полсотни веток (фото) Фото: Харьковский горсовет

14 деревьев и 46 веток упали в Харькове из-за шквального ветра 7 мая. 

О таких последствиях непогоды по состоянию на 16 часов сообщила пресс-служба мэрии.

Больше всего беды ветер наделал в Индустриальном и Салтовском районах. Работники КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» распиливают и вывозят стволы, убирают листья и ветки.

Кроме этого, зафиксированы повреждения 18 кровель. Работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома, а подрядчики устраняют аварийность.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 17:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 деревьев и 46 веток упали в Харькове из-за шквального ветра 7 мая. ".