Хакери атакують військових ЗСУ вірусним софтом у вигляді мапи DeepStateMap

У Signal військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення зі шкідливим софтом під виглядом карти DeepStateMap, повідомили аналітики DeepState.

Аналітики DeepState попереджають про фішинг. Днями військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення у месенжері Signal із зловмисним софтом під виглядом мапи DeepStateMap.

«Нам невідомі масштаби, але нагадуємо, що ми не розсилаємо подібне і у нас нема ніяких архівів. Подібне здійснюють злоумисники для заволодіння вашим акаунтом. Ні в якому разі не скачуйте і, не дай Бог, не відкривайте архіви», – наголосили у DeepState.