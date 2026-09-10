Хакери атакують військових ЗСУ вірусним софтом у вигляді мапи DeepStateMap
У Signal військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення зі шкідливим софтом під виглядом карти DeepStateMap, повідомили аналітики DeepState.
Аналітики DeepState попереджають про фішинг. Днями військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення у месенжері Signal із зловмисним софтом під виглядом мапи DeepStateMap.
«Нам невідомі масштаби, але нагадуємо, що ми не розсилаємо подібне і у нас нема ніяких архівів. Подібне здійснюють злоумисники для заволодіння вашим акаунтом. Ні в якому разі не скачуйте і, не дай Бог, не відкривайте архіви», – наголосили у DeepState.
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