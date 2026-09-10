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Хакери атакують військових ЗСУ вірусним софтом у вигляді мапи DeepStateMap

Події 21:50   10.09.2026
Оксана Якушко
Хакери атакують військових ЗСУ вірусним софтом у вигляді мапи DeepStateMap

У Signal військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення зі шкідливим софтом під виглядом карти DeepStateMap, повідомили аналітики DeepState.

Аналітики DeepState попереджають про фішинг. Днями військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення у месенжері Signal із зловмисним софтом під виглядом мапи DeepStateMap.

«Нам невідомі масштаби, але нагадуємо, що ми не розсилаємо подібне і у нас нема ніяких архівів. Подібне здійснюють злоумисники для заволодіння вашим акаунтом. Ні в якому разі не скачуйте і, не дай Бог, не відкривайте архіви», – наголосили у DeepState.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 21:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Signal військовослужбовці ЗСУ почали отримувати повідомлення зі шкідливим софтом під виглядом карти DeepStateMap, повідомили аналітики DeepState.".